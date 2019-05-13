Вся президентская рать! Кого и как может назначать президент

Что контролирует лично президент в силовом блоке, и сколько силовиков должен назначить президент?

Президент должен самостоятельно назначить:

1. Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ (по представлению министра обороны).

2. Начальник Управления государственной охраны.

3. Глава Службы внешней разведки.

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4. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны и три заместителя секретаря.

5. Заместитель главы Администрации Президента по вопросам деятельности правоохранительных органов.

6. Уполномоченный президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ.

7. Начальник Главного управления разведки Минобороны (по представлению министра обороны).