Німець прожив під водою 120 днів та побив світовий рекорд
- Рудігер Кох, 59-річний аерокосмічний інженер з Німеччини, встановив новий світовий рекорд, проживши 120 днів у підводній капсулі на глибині 11 метрів неподалік Панами.
- Експеримент був покликаний продемонструвати, що морське середовище може бути придатним для людського проживання, а Коха безперервно фіксували чотири камери для моніторингу його психічного стану.
- Рекорд Коха був офіційно зафіксований в Книзі рекордів Гіннесса, перевершивши попереднє досягнення американця Джозефа Дітурі, який прожив 100 днів під водою.
Німець Рудігер Кох встановив новий світовий рекорд за тривалістю життя під водою без порушення герметичності. Він провів 120 днів на глибині 11 метрів.
Він прожив цей час у спеціальній капсулі неподалів Панами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Що відомо про рекорд Коха
Рудігер Кох, 59-річний аерокосмічний інженер із Німеччини, встановив новий світовий рекорд за тривалістю життя під водою без порушення герметичності. Він провів 120 днів у підводній капсулі неподалік узбережжя Панами.
Рекорд було офіційно зафіксовано представником Книги рекордів Гіннесса, який підтвердив, що Кох перевершив досягнення американця Джозефа Дітурі. Останній прожив 100 днів у підводному будинку в лагуні Флориди.
Рудігер Кох прожив 120 днів під водою: дивіться відео
Кох назвав свій досвід "чудовою пригодою" та відзначив, що час, проведений на глибині 11 метрів, став для нього унікальним.
Це прекрасно, коли все заспокоюється, темніє, а море світиться. Це неможливо описати, це треба відчути на собі,
– розповів Кох про вигляд, що відкривається через ілюмінатори.
Святкуючи завершення експерименту, Кох підняв келих шампанського, викурив сигару і стрибнув у Карибське море. Після цього його доставили на берег для святкової вечірки.
Рудігер Кох святкує досягнення світового рекорду: дивіться відео
Підводний будинок площею 30 квадратних метрів був оснащений усім необхідним для життя: ліжком, туалетом, телевізором, комп'ютером, інтернетом і навіть велотренажером. Електроенергію забезпечували сонячні панелі, а доставка їжі здійснювалася через трубу, яка також служила проходом для відвідувачів, зокрема лікаря. Однак душових умов у капсулі не було.
Експеримент Рюдігера Коха покликаний продемонструвати, що морське середовище може стати придатним для людського проживання.
Ми намагаємося довести, що моря насправді є життєздатним середовищем для експансії людства,
– сказав він.
Його життя під водою безперервно фіксували чотири камери, які також слідкували за станом його психічного здоров’я та доводили, що Кох жодного разу не піднімався на поверхню.