На Запоріжжі підірвали місцевого "депутата"-колаборанта від путінської "Єдіной Расії"

У тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області підірвали місцевого колаборанта Антона Якименка. Він під час так званих місцевих "виборів" на окупованих територіях балотувався та увійшов у першу трійку кандидатів від партії Путіна "Єдіная Расія".

Про інцидент орієнтовно о 14:22 16 квітня повідомив ще один зрадник Володимир Рогов, який в Україні засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво державі-агресору.

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Що відомо про підрив колаборанта на Запоріжжі

Колаборант та пропагандист Рогов заявив, що нібито на окупованій території Запоріжжя відбувся черговий "теракт". Зокрема, буцімто українська сторона підірвала так званого "депутата" Якимівської окружної ради".

Буквально за менш ніж 15 хвилин Рогов заявив, що мовиться про Антона Якименка.

Член партії "Єдіная Расія". На "виборах" до місцевих "органів влади" він увійшов до першої трійки виборчого списку цієї партії. Є "керівником" підрозділу державного унітарного підприємства "Державний зерновий оператор "Якимівське",

– заявив зрадник.

Тобто Якименко безпосередньо причетний до викрадання Росією українського зерна з тимчасово окупованих територій.



Якименка підірвали на окупованих територіях

Російські пропагандисти відразу звинуватили у злочині Україну. Рогов за годину вже повідомив нібито "подробиці" замаху. Зокрема, що:

вибуховий пристрій розмістили на рівні голови та прикріпили до воріт;

він спрацював у момент, коли "депутат" відчинив ворота, щоб заїхати автомобілем у двір.

Про стан колаборанта Рогов не повідомив.

Що відомо про зрадника Антона Якименка