Окупанти починають зачищати своїх, – Федоров про підрив авто з колаборантом Ткачем у Мелітополі

Іван Федоров розповів, що у Мелітополі під час вибуху постраждав тільки директор підприємства "Міський транспорт" Іван Ткач. Він був колаборантом.

Вибух у місті пролунав вдень 14 березня у самому центрі. Міський голова Мелітополя розповів, що гучно було у дворі житлового кварталу на вулиці Героїв України.

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Що відомо про знищення колаборанта у Мелітополі

Ніхто, крім Ткача, не постраждав. Інформація про ще двох поранених – чергова пропаганда, яку намагаються розігнати вороги,

– запевнив Іван Федоров.

Так, він спростував заяви, що нібито у підірваній автівці була співробітниця підприємства МУП "Міський транспорт" Олена Сиващенко, і що нібито її стан важкий.

Мер також вважає, що це зробили самі окупанти: "… Бо вони починають зачищати своїх же зрадників. Ткач володів інформацією, хто з військових куди пересувався, кого переводили".

Міський голова Мелітополя запевнив, що саме під головуванням Івана Ткача на станції автовокзалу "Мелітополь" влаштовували ночівлю для російських військових, які переправлялися з одного місця в інше.

Проте Федоров зазначив, що всі місця перебування колаборантів дуже добре відомі нашим місцевим жителям і силам спротиву.

Що відомо про діяльність Ткача

Іван Федоров розповів, що, за його даними, співпрацювати з окупаційною "владою" Ткача ніхто не змушував. Мовляв, він сам проявив ініціативу. Мер розповів, що:

Ткач пішов на співпрацю з березня 2022 року;

в окупованому Мелітополі він одним із перших організував пасажирські перевезення між окупованими територіями України, окупованим Кримом та Росією.

Окрім того, Іван Федоров розповів "Еспресо", що колаборант Ткач у так званій команді Балицького був головним "наглядачем" у сфері пасажирських перевезень не тільки в Мелітополі, а й у всій окупованій частині Запорізької області.

Що відомо про вибух в Мелітополі