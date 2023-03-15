Окупанти починають зачищати своїх, – Федоров про підрив авто з колаборантом Ткачем у Мелітополі
Джерело:"Радіо Свобода"
Іван Федоров розповів, що у Мелітополі під час вибуху постраждав тільки директор підприємства "Міський транспорт" Іван Ткач. Він був колаборантом.
Вибух у місті пролунав вдень 14 березня у самому центрі. Міський голова Мелітополя розповів, що гучно було у дворі житлового кварталу на вулиці Героїв України.
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Що відомо про знищення колаборанта у Мелітополі
Ніхто, крім Ткача, не постраждав. Інформація про ще двох поранених – чергова пропаганда, яку намагаються розігнати вороги,
– запевнив Іван Федоров.
Так, він спростував заяви, що нібито у підірваній автівці була співробітниця підприємства МУП "Міський транспорт" Олена Сиващенко, і що нібито її стан важкий.
Мер також вважає, що це зробили самі окупанти: "… Бо вони починають зачищати своїх же зрадників. Ткач володів інформацією, хто з військових куди пересувався, кого переводили".
Міський голова Мелітополя запевнив, що саме під головуванням Івана Ткача на станції автовокзалу "Мелітополь" влаштовували ночівлю для російських військових, які переправлялися з одного місця в інше.
Проте Федоров зазначив, що всі місця перебування колаборантів дуже добре відомі нашим місцевим жителям і силам спротиву.
Що відомо про діяльність Ткача
Іван Федоров розповів, що, за його даними, співпрацювати з окупаційною "владою" Ткача ніхто не змушував. Мовляв, він сам проявив ініціативу. Мер розповів, що:
- Ткач пішов на співпрацю з березня 2022 року;
- в окупованому Мелітополі він одним із перших організував пасажирські перевезення між окупованими територіями України, окупованим Кримом та Росією.
Окрім того, Іван Федоров розповів "Еспресо", що колаборант Ткач у так званій команді Балицького був головним "наглядачем" у сфері пасажирських перевезень не тільки в Мелітополі, а й у всій окупованій частині Запорізької області.
Що відомо про вибух в Мелітополі
- У центрі Мелітополя 14 березня підірвали автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Машина загорілась.
- Згодом ЗМІ написали, що в автівці перебував місцевий колаборант Іван Ткач. Після вибуху він відправився на "концерт Кобзона". Хоч спочатку його намагались врятувати та навіть відвезли в лікарню.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповідав, що Іван Ткач почав співпрацювати з окупантами з перших тижнів повної окупації міста.