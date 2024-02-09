Постійна практика ворогів: Росія на Запоріжжі створила "комісію" дерибану будівель і техніки

Журналісти та IT-спеціалісти встановили імена зрадників, які увійшли до так званої чинної ворожої "комісії" з перевірки сільгоспбудівель і техніки, що постраждали внаслідок бойових дій. Вона діє на території Куйбишевського району на Запоріжжі.

Насправді "комісія" займається тим, що знаходить так зване "безгосподарне майно". І російська Держдума навіть підготувала правки до проєкту закону, що спрощує повернення в обіг "безгосподарного майна".

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Відомі імена членів так званої "комісії"

Журналісти пригадали, що у травні 2022 року у селище Кам'янка Пологівського району Запорізької області (до 2016 року – Куйбишеве, до 2021 – Більмак) зайшли російські загарбники. Тоді майже одразу так звана самопроголошена "адміністрація" оголосила про:

проведення перепису населення;

облік сільськогосподарських будівель і техніки.

Для цього навіть створили спеціальну комісію. У вересні 2022 року – так звана "військово-цивільна адміністрація" окупованого селища Куйбишеве у Запорізькій області створила постійно чинну "комісію" з перевірки сільгоспбудівель і техніки, що постраждали внаслідок бойових дій.

Гучний лозунг про "забезпечення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок бойових дій", імовірно, маскує банальне привласнення майна. Перший склад комісії публікуємо нижче. Зміни у складі наразі встановлюємо,

– розповіли журналісти.

Головою "комісії" є так звана "голова окупаційної ВЦА" селища Куйбишеве (українська назва – Кам'янка) Тетяна Володимирівна Рибалка.

До речі, на своїй сторінці у російському "ВКонтактє" вона написала, що її улюблені книги – це твори Достоєвського та Островського та навіть "Марія" Уласа Самчука, тобто перший в українській літературі твір про насильницьку колективізацію та Голодомор-геноцид української нації 1932 – 1933 років.



Тетяна Рибалка внесена у базу "Миротворця" / Скриншот з відео

Попри все, Рибалка навіть пройшла "навчання" в росіян та отримала сертифікат від російської президентської академії щодо покращення своїх управлінських навичок.

Вона внесена у базу "Миротворця" та нову базу колаборантів і пропагандистів Evocation.info. Її брат Андрій Кирилаш живе дружиною Тетяною у Маріуполі.

Так званим "заступником" голови окупаційної адміністрації та голови комісії є Сергій Миколайович Юрченко, який є давнім прихильником російської імперської ідеології. Зокрема, відомо, що він:

був депутатом Бахчисарайської міської ради,

є отаманом кримського регіонального відділення Спілки козаків Росії та закордоння,

помічник депутата Держдуми Росії Віктора Водолацького, один з авторів та творців сайту "Новорос.info".

Під час фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях його обрали нібито "депутатом законодавчих зборів Запорізької області".

Юрченко став "депутатом" в росіян

"Начальником відділу земельних відносин" та псевдосекретарем комісії є Олександр Іванович Хничкін. Він має двох синів – один Антон Гуммер живе у Польщі, другий Нікіта Гуммер з мамою Іриною Гуммер – у Ростові.

У так звану ворожу "комісію" також увійшли:

Сергій Ігорович Шах , який є так званим "начальником відділу благоустрою і житлово-комунального господарства";

, який є так званим "начальником відділу благоустрою і житлово-комунального господарства"; Наталя Іллівна Карпій (Бордюг) – так звана "головна спеціалістка відділу бухобліку та звітності".

На фото Хничкін і його двоє синів, а також Шах та Карпій

Що встановила "комісія" з колаборантів

Журналісти зауважили, що вороги вже опублікували на сайті окупаційної влади Запорізької області так звані результати роботи цієї фейкової "комісії". Так, у розділі "Виявлене безгосподарне майно" вже цілі списки будівель й окупанти щотижня додають туди приміщення.

Ба більше, Держдума Росії у червні 2023 року підготувала правки до законопроєкту, що спрощує повернення в обіг "безгосподарного майна" та зняття з обліку зруйнованих будівель "з урахуванням ведення бойових дій на нових територіях".

До речі, увесь світ навіть не визнає приєднання до Росії так званих "нових територій", адже Кремль їх незаконно окупував. Тим часом вороги навіть хочуть привласнити будівлі на окупованих землях.