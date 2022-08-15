Ховається, але нам добре відомо де, – мер Мелітополя про гауляйтерку данильченко

Після серії "нещасних випадків" з гауляйтерами на тимчасово окупованих територіях, колаборантка галина данильченко більше не з'являється на людях. Однак ЗСУ і мерія знають, де вона ховається.

Мер Мелітополя Іван Федоров наголосив, що про місце перебування гауляйтерки знає не лише він, але й ЗСУ та партизани. Колаборантка данильченко ховається за містом.

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У данильченко тепер є лише 2 варіанти

Іван Федоров зазначив, що галина данильченко більше не з'являється у Мелітополі та не спілкується з місцевими мешканцями. Тепер єдине, чим вона займається – це записування відео для російських пропагандистів.

Колаборантки у Мелітополі немає. Ймовірно, через страх за власне життя вона ховається. Однак мер міста наголосив, що тепер у гауляйтерки є лише 2 варіанти майбутнього.

Її шлях вже чітко зрозумілий. Це 2 варіанти. Перший — вона буде відповідати за українським законодавством та сидіти в тюрмі з конфіскацією майна за державну зраду. Але це для неї буде щастя, тому що інший її шлях — вона буде ліквідована силовими структурами ворога,

– наголосив Федоров.

Колаборантка уже хотіла іти у відставку

Членкиня "Опозиційного блоку" та депутатка міської ради галина данильченко у березні очолила окупаційну адміністрацію Мелітополя. Однак її не вистачило на довго – уже 31 травня ЗМІ повідомили, що гауляйтерка захотіла піти у відставку.

Причиною такого рішення данильченко став страх за життя, адже уранці 30 травня у центрі Мелітополя пролунав потужний вибух у районі ТЦ "Квартал". Вибух стався неподалік так званої військово-цивільної адміністрації колаборантів та будинку фейкового "губернатора" євгена балицького.

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