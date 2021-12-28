Колапс в аеропортах та серйозні затори: міста України накрили снігопади – промовисті кадри

У більшості міст України 28 грудня суттєво погіршилася погода. Подекуди сніг падав цілу ніч й не перестає падати вдень. Утворюються величезні затори, а в аеропортах не можуть приземлятися літаки.

Міські служби намагаються впоратися з негодою, але для цього потрібен час. Які міста найбільше страждають від снігопадів – читайте далі.

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Дніпро

Як пише "Інформатор", у ніч проти 28 грудня у Дніпрі випала значна кількість опадів. Снігопад не припиняється й вдень. Через це місто скували серйозні затори. Місцеві мешканці скаржаться на нерозчищені тротуари й двори. Через сніг ускладнений, зокрема, рух Слобожанським проспектом. У центрі міста – ситуація не краща.

Водії, які рухаються вулицею Яворницького та Грушевського, розповіли про слизьку бруківку. При цьому, у різних районах Дніпра не працюють світлофори. На вулиці міста вже виїхала комунальна техніка, втім наразі служби не справляються із навантаженням через негоду.

Ситуація на вулицях Дніпра 28 грудня / Фото "Інформатора"

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, через погіршення погодних умов суттєво зросли ціни на послуги таксі. Uber підняв вартість проїзду в 1,5 раза, Uklon та "Улюблене таксі" – удвічі, а Bolt – й взагалі у понад 3 рази.

УЗ попередила про затримку потягів

За інформацією Укрзалізниці, на рейках та контактних мережах по всій Україні намерз лід. Через це, зокрема, затримуються й потяги, які відправляються з Києва у напрямку півдня та заходу. Щонайменше на 47 хвилин зміщується прибуття потяга №12 Київ – Новоолексіївка, маршрут якого пролягає через Дніпро.

Миколаїв

Через погіршення погоди до мешканців Миколаєва звернувся міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав бути максимально обережними на дорозі, а якщо є можливість – й взагалі залишатися вдома. Все тому, що негода спровокувала низку аварійних ситуацій у місті. Громадський транспорт курсує із затримками. "Комунальники від ранку обробляють дороги й тротуари реагентами", – запевнив він.



Комунальники ліквідують наслідки нагоди в Миколаєві / Фото з фейсбук-сторінки Сєнкевича

У снігу застрягла карета швидкої

Як повідомили у ДСНС, у Миколаївській області карета швидкої медичної допомоги застрягла у сніговому заметі. Вона поспішала на виклик у село Любоіванівка. На місце вирушили рятувальники й оперативно витягли автомобіль, використовуючи буксирувальний трос. Після цього надзвичайники супроводжували медиків із пацієнтами до лікарні.



Рятувальники допомогли медикам / Фото ДСНС

Одеса

За інформацією місцевого видання "Думская", негода розгулялася у в Одесі. Через обледеніння контактної мережі, тимчасово не курсував трамвай №20. Натомість тролейбусу №7 довелося змінити маршрут й курсувати лише до Рішельєвської вулиці. У департаменті міського господарства запевнили, що комунальники працюють ще від ночі, аби усунути наслідки негоди.

Негода на вулицях Одеси / Фото "Думская"

Вночі проти 28 грудня одеські рятувальники визволяли із снігового замету автомобіль біля села Глубочок. Пізніше схожа ситуація трапилася й біля села Софіївка, що в Березівському районі. Ще один інцидент трапився вже під ранок у селі Визирка.

Запорізька область

Від самого ранку посилено надають допомогу водія у рятувальники у Запорізькій області. Упродовж 6 годин вони врятували 11 людей, витягнувши на проїжджу частину дороги 3 легковики та 4 вантажівки. А у місті Василівка працівники ДСНС відбуксирували автомобіль швидкої. Йому не вдавалося самостійно вибратися зі снігу.

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Проблеми з посадкою та відправленням літаків

Через негоду в аеропорту Запоріжжя не зміг приземлитися літак, який прямував туди зі Стамбула. Про це свідчать дані на сайті flightaware. Згідно з графіком, борт ТК1480 мав приземлитися ще о 8:55. Він кружляв над летовищем понад годину, але врешті повернувся до Стамбула на запасний аеродром. Представники летовища попередили, що низка інших рейсів затримуються. Можливе перенесення часу вильоту та прибуття. Там закликали слідкувати за актуальною інформацією на сайті аеропорта.

Чернівці

"Чернівецький промінь" пише, що потужний снігопад заблокував роботу "Калинівського ринку". Ситуація загалом є складною у центрі міста, саме там – найбільше автомобілів, тож ускладнений рух. Місцеві мешканці повідомили про затори на вулицях Головна, Героїв Майдану та поблизу Соборної площі.

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Скасовані рейси до Києва

В авіакомпанії Air Ocean Airlines попередили, що їхній рейс з Чернівців до Києва скасували на два дні. Все – через погану погоду. Літак не вилетів до столиці напередодні 27 грудня. Ситуація повторилася й наступного дня. Пасажирам, рейси яких скасовані, пропонують повернення грошей за квитки або зміну дати вильоту.

Херсон

Ще одне місто, яке страждає, від негоди – Херсон. Як пише "РБК-Україна", дороги там вкриті ожеледдю. Автомобілі провалюються у сніг. Дерева та кущі вкриті товстим шаром льоду, через це звідти навіть відламуються гілки.



Авто провалилося через негоду в Херсоні / Фото "РБК-Україна"

У місті є проблеми з курсуванням громадського транспорту. Контактні мережі обледеніли, тому зупинилися тролейбуси. Втім, міські служби вже працюють над тим, аби відновити їхній рух.

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