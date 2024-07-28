Як в Україні вимикатимуть світло 29 липня
28 липня 2024, 18:20Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
У понеділок, 29 липня, електроенергію у будинках українців знову вимикатимуть за графіками. Однак відключення розпочнуться лише після обіду.
29 липня графіки розпочнуть діяти з 16:00.
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Коли завтра не буде світла
В "Укренерго" повідомили, що завтра з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень.
В інші години обмеження не передбачені.
До слова, у компанії зазначали, що найскладніший період в енергосистемі минув. У серпні та вересні відключення будуть значно менші.
Наразі є перспективи, що у вересні та жовтні відключень електроенергії не буде зовсім, а якщо й будуть, то мінімальні.