Як в Україні вимикатимуть світло 29 липня

У понеділок, 29 липня, електроенергію у будинках українців знову вимикатимуть за графіками. Однак відключення розпочнуться лише після обіду.

29 липня графіки розпочнуть діяти з 16:00.

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Коли завтра не буде світла

В "Укренерго" повідомили, що завтра з 16:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень.

В інші години обмеження не передбачені.

До слова, у компанії зазначали, що найскладніший період в енергосистемі минув. У серпні та вересні відключення будуть значно менші.

Наразі є перспективи, що у вересні та жовтні відключень електроенергії не буде зовсім, а якщо й будуть, то мінімальні.