У США назвали дату зустрічі Байдена та Зеленського: в ОП подякували за новий пакет допомоги

Джо Байден та Володимир Зеленський зустрінуться вже цього місяця. Це відбудеться у Білому домі.

Новину повідомив Джейк Салліван – радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки – під час брифінгу, інформує 24 Канал. Деталей зустрічі наразі не розкривають.

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За словами Саллівана, Байден та Зеленський зустрінуться вже 21 вересня. Український лідер прибуде до Вашингтона. Переговори президентів відбудуться у Білому домі.

В Офісі Президента вже відреагували

Андрій Єрмак провів розмову з Джейком Салліваном. Глава ОП наголосив, що вони обговорили деталі майбутнього візиту Зеленського до США. Окрім того, мовилося про ситуацію на полі бою та успіхи українських воїнів.

"Подякував за черговий пакет військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, а також президенту США Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку нашої країни в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив Єрмак.

Що відомо про майбутню зустріч

У вересні 2023 року до Києва прибув Ентоні Блінкен – держсекретар США. В українській столиці він зустрівся з Зеленським. Саме тоді вперше прозвучала інформація про можливу швидку зустріч президента України та лідера США.

Я з нетерпінням чекаю на обговорення цілої низки питань, які у нас є, і я знаю, що президент буде з нетерпінням чекати зустрічі з вами найближчим часом,

– наголосив тоді Блінкен.

США підтримують Україну у її боротьбі за свою свободу. Зокрема, допомагають зброєю. Окрім того, офіційний Вашингтон регулярно запроваджує санкції проти країни-терористки. Крайній раз – 14 вересня.