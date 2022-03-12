Коли в Брюсселі люди стояли в черзі за кавою, в Києві – за автоматами, – євродепутат

Росія безжалісно продовжує бомбити Україну. Водночас Захід не спішить ухвалювати жорсткі рішення щодо держави-агресорки.

Європа наразі не бачить великої загрози для себе і боїться наважитися на нові кроки. Про це в ефірі 24 каналу сказав депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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В Європи – ілюзія миру та стабільності

Він розповів, що в перші вихідні, коли в Україні почалась війна, в Брюсселі люди стояли в черзі за кавою. Всі були спокійними та радісними.

Жителі Бельгії розуміли, що вип'ють каву і повернуться до себе на квартиру чи підуть погуляти. Вони знають, що робитимуть завтра, післязавтра.

А в Києві вже були черги за автоматами, адже створювали територіальну оборону. Люди розуміли, який перед ними вибір,

– наголосив Ауштрявічюс.

Європа повинна розуміти, що ілюзія миру, стабільності може перетворитися в ніщо з вибухами іскандерів.

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Кремль має свій план для Європи

"Кремлівські звірі мають свій проєкт для Європи. Це боротьба за виживання, екзистенційна війна", – сказав євродепутат.

Однак це досі не зрозуміли лідери європейських країн. Вони просто бояться реальності.