Коли буде безпечно повертися до звільнених міст: відповідь МВС

У МВС поки не рекомендують жителям Київщини та Чернігівщини повертатись до звільнених від окупантів міст.

Багато людей пробують повертатись вже зараз. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Зауважте Росіяни гранатою замінували домашнє крісло в Бучі

В містах є тисячі мін та вибухівок

Надзвичайники працюють цілий день. Лише минулої доби рятувальники знешкодили понад 6 тисяч вибухівок. Тому є небезпека.

Велике прохання: будьте обережні,

– сказав Денисенко.

Сказати, що повернутись можна буде завтра – післязавтра – дуже важко.

Може зацікавити – Назвали регіони, де тривають головні бої: