В Україні можуть вдарити морози до -20 градусів

Уже наступного тижня в Україні очікується різке зниження температури. Подекуди аж до -20 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Коли буде -20 градусів

Кібальчич писав, що початок нового тижня в Україні пройде в умовах поля високого тиску. Завдяки цьому очікується зниження температури повітря.

Особливо у західній частині країни, де морози в нічний час можуть місцями зміцніти до -15 – -20 градусів,

– зазначив метеоролог.

Однак, уже в другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Тож середня температура повітря знову зросте по всій Україні до відлиги.

Окрім того, часом будуть невеликі, подекуди помірні опади, – сніг з переходом у дощ і мряку. Також можливі тумани, слабка ожеледиця й ожеледиця на дорогах.

Погода на тиждень

У понеділок вночі ще 0 – -5 градусів, у Карпатах -5 – -10. Вдень -2 – +3.

Уже у вівторок, 14 січня, морози посиляться. Вночі -3 – -8 градусів, вдень -3 – +2.

У Карпатах та на Прикарпатті (вночі, – 24 Канал) -12 – -17 градусів, у гірських котловинах близько -20 градусів,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Вночі середи температура повітря очікується в межах -2 – -7 градусів, але в Карпатах і на Прикарпатті, також подекуди на Півдні -8 – -13 градусів. Вдень -2 – +3.

За прогнозом метеоролога, вночі четверга вже 0 – -5 градусів, у Карпатах -5 – -10, вдень -1 – +4.

У п'ятницю, 17 січня, вночі очікується -4 – +1, а вдень пригріє до +2 – +7. Тільки у Карпатах близько 0 градусів.

У суботу вночі -2 – +3, вдень +2 – +7. Далі, 19 січня, вночі очікується -2 – +3 градуси, вдень +2 – +7 градусів.