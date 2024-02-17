Коли Україна отримає "вікно можливостей" на фронті: Дикий назвав 2 умови

На початку весни наступальний потенціал ворога може вичерпатися. Без мобілізації Росія не зможе його поновити, тож для України відкриється "вікно можливостей".

Про це 24 Каналу розповів ветеран, військовий аналітик Євген Дикий, зауваживши, що після виборів у Росії можуть розпочати велику мобілізацію.

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Коли ЗСУ зможуть піти в наступ

Дикий зазначив, що згоден з оцінкою керівника ГУР Кирила Буданова про те, що російське угруповання військ, яке наразі воює проти нас, закінчиться максимум за 2 місяці. Тож у березні – максимум у квітні вони видихнуться.

За його словами, без проведення великої мобілізації Росія буде нездатна поновити навіть невеликі наступальні дії, уже не кажучи про великі.

Насправді для нас би відкрилося "вікно можливостей", але за 2 умов,

– сказав ветеран.

По-перше, зауважив він, якщо до нас знову поїдуть снаряди з-за океану. По-друге, якщо ми нормально відпрацюємо мобілізацію.

Тобто, додав Дикий, якщо буде кому наступати, а арта матиме чим їх прикривати. За цих 2 умов ми будемо здатні навесні перейти у контрнаступ і добивати ворога.

Як Росія зможе відновити наступальний потенціал

Військовий аналітик зауважив, що ніщо не заважає Росії після так званих президентських виборів провести нову велику хвилю мобілізації, як вона робила восени 2022 року.

Однак, за його словами, навіть якщо росіяни розпочнуть її буквально наступного дня після виборів, все одно від початку мобілізації до появи нових свіжих підрозділів на фронті мине щонайменше 4 місяці.

Від 4 до 6 (місяців – 24 Канал), залежно від того, наскільки нормально все буде організовано,

– заявив Дикий.

За його підрахунками, найшвидше у липні, але, найімовірніше, у серпні – вересні можна очікувати на появу нової великої хвилі мобілізованих та спробу Росії перейти до масштабного наступу. А вже від нас залежить – чим та ким ми їх тоді зустрінемо.

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