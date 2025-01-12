Коли посиляться морози: метеоролог назвав дату похолодання

В Україні відчутно знизиться температура повітря. Різке похолодання очікується вже незабаром.

Коли саме чекати посилення морозу, – повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Коли буде похолодання

Уже в першій половині тижня на території України очікується зниження температури. Особливо його відчують жителі західних областей. Там, за прогнозом Кібальчича, вночі морози можуть зміцніти до -15 – -20 градусів.

Вночі понеділка буде 0 – -5 градусів, у Карпатах -5 – -10. Вдень в Україні -2 – +3 градуси.

У вівторок, 14 січня, температура повітря вночі становитиме -3 – -8 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті -12 – -17, у гірських котловинах близько -20 градусів; вдень -3 – +2,

– зазначив метеоролог.

Далі, у середу, вночі -2 – -7 градусів. У Карпатах і на Прикарпатті, також подекуди в південній частині -8 – -13 градусів. Втім, вдень -2 – +3.

До речі, за прогнозом Ігоря Кібальчича, вже у другій половині тижня в Україні знову очікується потепління. Активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Через це середня температура повітря підвищиться по всій території нашої держави до відлиги.

Ймовірно, у п'ятницю, 17 січня, вночі вже буде -4 – +1, а вдень пригріє до +2 – +7 градусів. Тільки у Карпатах ще близько 0.

У суботу, 18 січня, температура повітря в Україні передбачається вночі -2 – +3 градуси. Вдень +2 – +7. У неділю, -3 – +2 й -1 – +4 відповідно.

До речі, за даними Укргідрометцентру, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у січні за всі історію метеорологічних спостережень, сягає -23 – -37 градусів.

У Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та Карпатах місцями -38 – -39, а в Черкаській та Луганській – навіть подекуди -40 – -41,9 градуса. Тим часом на півдні Криму -13 – -22 градуси.