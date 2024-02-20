Жодних морозів по всій Україні: коли пригріє до +15 градусів

В Україні знову похолодало, в частині областей навіть до 11 градусів морозу. Втім, потеплінню бути.

Уже незабаром стовпчики термометрів можуть підскочити до +15 градусів. Коли вже не буде морозів по всій Україні, пише 24 Канал.

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Коли відступлять морози

Синоптики прогнозували, що у вівторок, 20 лютого, у західних та Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях, а в наступні дві доби в Україні, крім Півдня, пройде невеликий мокрий сніг і дощ.

Вітер буде південний, південно-західний, 5 – 12 метрів на секунду. Вночі вівторка 1 – 8 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, на Півдні до +6. На Заході вночі близько 0, вдень 3 – 8 тепла.

21 – 22 лютого вночі від 3 тепла до 3 морозу (21 лютого на Лівобережжі 1 – 6 морозу), вдень 2 – 8 тепла, в четвер на Південному Заході країни до +11,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 24 лютого морозів, ймовірно, не буде ніде. Так, попередньо, найпрохолодніше в Сумській області 0 – 2 тепла. Тим часом на Заході вночі навіть до +8. Вдень в Україні до +15 градусів.

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Орієнтовний прогноз погоди на 24 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

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Яка буде погода цієї весни