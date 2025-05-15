Коли в Україні нарешті буде потепління
- Найближчими днями очікується нестійка погода. Заморозки не прогнозують, але й значного потепління ще не буде.
- Синоптикиня сказала, коли чекати підвищення температури й чи буде воно різким.
Перша половина травня в Україні здивувала холодною погодою. Замість очікуваного тепла вдарили заморозки, а в частині областей навіть йшов сніг. Жодних +20 градусів навіть на Півдні.
Коли чекати потепління й чи буде воно різким, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Потепління в Україні
Синоптикиня розповіла, що найближчі кілька днів Україна ще перебуватиме в полі слабко зниженого атмосферного тиску. Він дещо зазнаватиме коливань.
Також у повітряних просторах над територією нашої держави досі панує прохолодне вологе повітря з північних напрямків. Удень при прогріванні зумовлюється збільшення хмарності й невеликі дощі.
"Якраз це можемо спостерігати. У денні години сонечко може тривалий час сяяти, а потім надходить хмара з дощами різної інтенсивності, потім знову вона відходить, знову сонце. Такі процеси можуть чергуватися. Це говорить саме про нестійкість атмосфери", – зазначила Наталія Птуха.
За прогнозом синоптиків, найближчими днями заморозки не очікуються. Адже буде більше хмарності. Ніч хоч і прохолодна, – в межах +2 – +9 градусів, але вже переважно без заморозків, принаймні до 16 травня. Удень залишається +12 – +18 градусів.
У західних областях, Вінницькій і більшості північних областей упродовж 15 – 16 травня знову буде певне зниження денної температури, тому що буде прохолодити атмосферний фронт більш активний з північного заходу. Він спричинить більше хмарності й більше опадів, тому там денні максимуми будуть дещо нижчими,
– розповіла представниця Укргідрометцентру.
Уточнила, що очікується +8 – +14 градусів. Тим часом на Півдні та Сході вже буде певне підвищення до +20, навіть подекуди до +23 градусів.
Якогось стрімкого потепління в найближчій синоптичній перспективі ми не бачимо. Певне підвищення може бути по південних областях на 15 – 16 травня,
– зазначила Наталія Птуха.
Водночас наголосила, що вже на вихідних і на початку наступного тижня знову може бути повернення до такого температурного режиму, який маємо зараз.
Позитивна тенденція вже десь з середини наступного тижня повинна більше давати про себе знати. Очікуємо, що там буде все ж таки температура в сторону підвищення. На початку третьої декади,
– розповіла синоптикиня.
Додала, що практично до 20 чисел залишається плюс-мінус ось такий температурний фон, як зараз.