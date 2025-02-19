Коли в Україні буде потепління

Найближчими днями в Україні буде утримуватися морозна погода. Подекуди до -21 градуса.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде потепління

Синоптики прогнозували, що 19 лютого невеликий сніг йтиме на Півночі й Північному Заході. У четвер, 20 лютого, в Україні, окрім Південного Сходу. Втім, уже в п'ятницю переважно без опадів.

Вночі -6 – -14 градусів, у Карпатах, 19 лютого і в більшості районів Лівобережжя, 20 – 21 лютого на Сході місцями -16 – -21 градус. Вдень -1 – -8, на Закарпатті й Одещині від -2 до +3 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

На дорогах, окрім Закарпаття та крайнього Півдня, подекуди ожеледиця. Тож будьте уважні й обережні. Вітер західний з переходом на північний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 19 – 21 лютого / Скриншот з Укргідрометцентру

Напередодні у коментарі NV Наталія Птуха зазначила, що цей тиждень і надалі буде холодним. Морози залишаються — це компенсація за попередні теплі місяці, зима "надолужує" втрачене.

Вихідні, які минули, і весь поточний тиждень стануть найзимовішим таким періодом, можливо, за весь сезон,

— підкреслила експертка.

Зміна погоди очікується аж наступного тижня. Проглядається тенденція до відчутного підвищення температури повітря.

Тоді, швидше за все, почне танути сніг, адже вдень температура все частіше буде плюсовою, зазначила синоптикиня.

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До слова, абсолютний мінімум, який коли-небудь фіксували в лютому за всю історію спостережень, становить -24 – -39 градусів, на півдні Одещини й у Криму -15 – -23 градуси.



Абсолютний максимум +12 – +20 градусів. Однак, у Криму й південних, Вінницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях подекуди навіть +21 – +24 градуси. На високогір'ї Карпат +9 – +11.