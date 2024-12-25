Чи будуть сильні снігопади вже цього тижня

Зазвичай у грудні в більшості областей України вже утворюється сніговий покрив. Тільки на Півдні буває не кожного року. Втім, перший місяць зими добігає кінця, а снігового покриву майже немає, – хіба що в Карпатах і подекуди на крайньому Заході.

Та чи будуть сильні снігопади вже найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха

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Сніг в Україні

Синоптикиня розповідала, що на Різдво в більшості західних областей можливий невеликий мокрий сніг. У південних – дощі.

Втім, далі вплив атмосферних фронтів слабшатиме. Вони будуть відходити. Посилиться поле підвищеного тиску. Антициклон буде простягатися практично над всією Європою. Україна перебуватиме під його впливом з 26 грудня.

Тож у четвер хіба що в Карпатському регіоні залишається ще невеликий сніг. А от невеликий дощ і мокрий сніг місяцями можуть бути трошечки у Криму, південних і центральних областях. Решта території вже без опадів,

– зауважила Наталія Птуха.

Додала, 27 грудня так само переважатиме погода без опадів. До речі, до кінця грудня снігового покриву в більшості областей ще не буде. Зараз він є у Карпатах і найближчими днями може трохи додатися. Втім, на решті території, – хіба що у крайніх прикордонних західних областях трошки може бути.

А так до кінця грудня по території України снігового покриву не очікуємо,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Підсумувала, загалом починаючи з 26-го і до 30 – 31 грудня впливатиме поле високого тиску. Воно просто унеможливить надходження до нашої держави атмосферних фронтів і забезпечить стабільну спокійну погоду без опадів.