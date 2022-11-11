Коли у містах України випаде перший сніг: прогноз від синоптиків

Українські синоптики попереджали про те, що з 14 листопада Україну накриє перше відчутне похолодання. Коли у містах обіцяють перший сніг – читайте далі.

Щонайменше до 14 листопада в Україні пануватиме ще тепла погода. Після того температура почне опускатися, а в деяких містах випаде сніг, пише 24 канал.

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Сніг на Заході України

У Львові та Вінниці, за даними синоптичного ресурсу Gismeteo, перший сніг ймовірний вже 18 листопада. Щоправда, його буде дуже мало, а на поверхні не затримається, бо не буде морозу. Справжні сніги в містах прогнозують на початку грудня. Тоді температура повітря у Львові вдень опуститься до -1 градуса, а вночі – до -3 градусів. Сніг періодично буде з дощем.

У Вінниці буде холодніше – там нічні морози вдарять до -10 градусів.

Мешканцям Луцька та Ужгорода на сніг у листопаді чекати не варто. Його прогнозують лише після 5 грудня.

У Центрі морози вдарять ще в листопаді

У Києві перший сніг обіцяють 18 листопада, а також:

21 листопада,

26 – 28 листопада,

з 5 грудня.

Однак температура повітря у столиці та інших центральних містах буде холоднішою, аніж на Заході України. До кінця осені стовпчики термометрів не піднімуться вище 0 градусів.

У Кропивницькому снігу восени буде ще більше, але повітря обіцяють теплішим. То ж, ймовірно, що під ногами буде болото.

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До -16 градусів у північних областях

Багато снігу, традиційно, буде на Півночі України. Там сніг з дощем обіцяють ще з 16 листопада. Через 2 дні дощ припиниться й падатиме тільки сніг, а буде його – багацько. Також сніг падатиме впродовж тижня 21 – 27 листопада. У цей час в Сумах прогнозують сильні морози – до -6 градусів вдень та -16 градусів уночі.

Зауважимо, що у Чернігові морози будуть не такі люті. Там стовпчики термометрів опустяться лише трохи нижче нуля.

Багато снігу на Сході України

Найбільше у листопаді засніжить на Сході України. У Харкові сніги обіцяють з 16 листопада і до кінця місяця. Температура повітря буде мінусовою, то ж сніг вкриє поверхню землі білим шаром. Ймовірно, він не розтане до початку грудня. А зимою його обіцяють ще більше.

У Донецьку та Луганську снігу буде менше, ніж у Харкові. Він періодично падатиме з 17 по 26 листопада.

Чи буде сніг на теплому Півдні

У південних областях сніг у листопаді малоймовірний. Кришталеві сніжинки подекуди можливі 18, 21 та 22 листопада. Мешканці Одеси та Херсона побачать більше снігу лише наприкінці грудня.

У Запоріжжі сніг прогнозують швидше – з 4 грудня. З того часу у місті почнуться незначні морози.