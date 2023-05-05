Дощі нарешті припиняться: коли в Україні буде суха погода
У частині областей знову прогнозують дощі. Однак, зливи вже не очікуються. Ба більше, вже незабаром переважатиме суха погода.
Тривалий дощовий період в Україні вже завершився. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли в Україні очікується суха погода
Атмосферний фронт, який проходитиме Україною, 5 травня спричинить короткочасні дощі у північно-східних областях та в Карпатах. Тим часом в інших регіонах уже без опадів.
Після того, як пройде не надто активний фронт, потужний антициклон забезпечить сухо погоду… Уже 8 та 9 травня переважна більшість областей уже без опадів, навіть 10-го також,
– зазначила Наталія Птуха.
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Також додала, що в неділю, 7 травня, у Карпатському регіоні можуть бути опади у вигляді помірного дощу. На високогір'ї навіть з мокрим снігом.