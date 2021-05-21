Майже як влітку: коли в Україну прийде спека

21 травня 2021 , 09:02
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Джерело:

Укргідрометцентр

Після затяжних дощів та похолодання в Україну нарешті прийде потепління. Спеку синоптики прогнозують вже наприкінці цього тижня – з 22 та 23 травня.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, літня погода тішитиме переважно мешканців східної та південної України.

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Погода на Сході та Півдні

У цих регіонах 22 травня стовпчики термометрів максимально покажуть +24...+26. Але вже наступного дня температура повітря прогріється до +27...+29 градусів. Там сонце лише зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не буде. Найтепліше буде на:

  • Луганщині,
  • Донеччині,
  • Запоріжжі. 

Яка ситуація в інших регіонах України.

Трохи прохолодніше буде у центральних та північних областях нашої країни. Тоді як на Західній Україні про спеку взагалі не мовиться. Ба більше, якщо 22 травня грози та зливи відступлять, то 23 травня – знов треба буде носити парасольки. Найпрохолодніше 23 травня буде у:

  • Волинській області,
  • Львівській області,
  • Рівненській області.

Там стовпчики термометрів покажуть лише +17...+19 градусів, а небо весь день буде затягнуте хмарами. Загалом, за прогнозом синоптиків, грози та зливи 23 травня будуть у західних, а також частині північних та центральних областей.


Якою буде погода 22 травня / Фото Укргідрометцентру


Прогноз погоди на 23 травня / Фото Укргідрометцентру

Додамо, що протягом останніх днів в Україні вирував циклон, який і приніс похолодання. Через складні погодні умови рятувальникам навіть довелося оголосити штормове попередження

Як Україна пережила негоду

  • У Мелітополі, що на Запоріжжі, в ніч проти 17 травня вирувала потужна гроза, під час якої випав величезний град. Очевидці повідомляють, що негода завдала шкоди місцевому урожаю.
  • 18 травня негода прийшла і до Львова. Там випав рясний град завбільшки з горошину. Найбільше наслідки негоди відчули жителі Сихівського району Львова.
  • Того ж дня на негоду скаржилися і мешканці Києва. У столиці також з неба падав град з дощем, подекуди був чутний грім та падали дерева. 
Автор: Альона Захарова