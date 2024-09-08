Литиме у всіх областях: коли пройдуть грозові дощі

Цього тижня Україну накриють грозові дощі. Очікується, що опади можути пройти у всіх областях.

Де й коли саме литиме, як довго будуть дощі та грози – якої погоди чекати в Україні найближчими днями, передає 24 Канал.

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Дощі накриють всю Україну

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що 9 – 10 вересня на Півдні, Сході, у понеділок і в центральних, у вівторок і в західних областях, 11 вересня в Україні подекуди короткочасні дощі з грозами. Вітер буде східний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +10 – +18 градусів. Втім, 9 вересня на Заході, Півночі та Вінниччині вже +7 – +12 градусів. Вдень +23 – +29 градусів. 10 – 11 вересня на Сході +26 – +31, у західних областях +17 – +22 градуси.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, у більшості областей опади також очікуються 12 і 13 вересня.

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Де і коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру

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