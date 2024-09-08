Литиме у всіх областях: коли пройдуть грозові дощі
Цього тижня Україну накриють грозові дощі. Очікується, що опади можути пройти у всіх областях.
Де й коли саме литиме, як довго будуть дощі та грози – якої погоди чекати в Україні найближчими днями, передає 24 Канал.
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Дощі накриють всю Україну
Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що 9 – 10 вересня на Півдні, Сході, у понеділок і в центральних, у вівторок і в західних областях, 11 вересня в Україні подекуди короткочасні дощі з грозами. Вітер буде східний, південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +10 – +18 градусів. Втім, 9 вересня на Заході, Півночі та Вінниччині вже +7 – +12 градусів. Вдень +23 – +29 градусів. 10 – 11 вересня на Сході +26 – +31, у західних областях +17 – +22 градуси.
Зауважимо, що за прогнозом на картах, у більшості областей опади також очікуються 12 і 13 вересня.
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Де і коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру
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Осінь буде посушливою
- В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух розповіла, очікується, що осінь буде не лише теплою, а й доволі посушливою, особливо в першій половині.
- Метеорологиня зауважила, що такі умови загалом характерні для України. Нерідко цей період ще називають "золотою осінню". Однак, цього року ці процеси будуть більш інтенсивними.
- "Що стосується злив, то такі прогнози й попередження дають синоптики за 5 діб. Спрогнозувати з такою завчасністю, коли, де і які будуть опади протягом сезону на сучасному рівні науки, неможливо", – наголосила Балабух.
- До речі, середня за сезон температура повітря може бути на 2 градуси вищою, порівняно з останніми десятиріччями, й коливатися від +13 – +14 градусів на Півдні країни до +10 на Півночі та Північному Сході.