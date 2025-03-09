По всій Україні очікуються дощі: дата вже відома

Найближчими днями в Україні опадів не буде. Втім, уже наступного тижня дощі можуть пройти у всіх областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.

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Коли будуть дощі в Україні

У неділю й понеділок опади в Україні очікуються. Втім, уже 11 березня у західних областях пройде місцями невеликий, на Закарпатті вдень помірний дощ.

Температура вночі 10 –11 березня очікується в межах 0 – +5 градусів. Удень +13 – +18, на узбережжі морів +7 – +12 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, у середу опади очікуються в більшості областей.

Далі, 13 березня, дощі можуть накрити всю Україну. Втім, зливи не очікуються. Лише подекуди пройдуть невеликі опади.

Коли будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що березень завжди переважно більш сухий.

Місячна кількість опадів очікується в межах 22 – 42 міліметри, у Карпатах подекуди можливо 50 – 74 міліметри, але це все одно менше за норму.