Температура опуститься до -20: коли в Україну прийдуть сильні морози

Україну вже невдовзі накриють сильні морози. Так, у ніч на Старий Новий рік середня температура повітря становитиме -13...-15 градусів.

Де буде найхолодніше

Температура почне опускатися з 12 січня. Так, вже у середу стовпчики термометрів у північно-східних регіонах будуть на рівні -12...-14 градусів.

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12 січня в Україні буде ясна погода. Вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Найхолодніше буде у Чернігові – -13...-15 градусів. У східних та західних областях температура опуститься до -5...-6 градусів. У Центрі синоптики прогнозують -9...-11 градусів, у Києві – -12...-14 градусів.

Найменші морози будуть у Криму – -1...-3 градусів. В Одесі, Миколаєві та Херсоні – -3...-5 градусів, а вночі до -9 градусів.



Прогноз погоди на 12 січня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди на Старий Новий рік

У ніч на Старий Новий рік температура повітря опуститься ще більше:

у Сумах стовпчики термометрів будуть на рівні -17...-19 градусів;

у Миколаєві – -12...-14 градусів;

на Заході – 12...-14, лише у Львові трохи тепліше – -9...-11 градусів;

у Києві – -15...-17 градусів;

у Харкові – -14...-16 градусів.



Прогноз погоди на 13 січня / Карта Укргідрометцентру

Люті морози не затримаються надовго. Вже вдень 14 січня стовпчики термометрів піднімуться. Майже у всіх регіонах вони коливатимуться близько 0 градусів. Водночас на Сході прогнозують -4 градуси, а на Півдні – +3 градуси.

У західних та північних областях синоптики обіцяють невеликий сніг. Далі стовпчики термометрів підійматимуться.