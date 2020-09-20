Дональд Трамп заявив, що Америка наблизилась до створення вакцини, і вже за кілька тижнів вона буде готова в США. Українські серіали багато років вироблялись російською мовою, сюжет був нехитрий, а події розгортались на невизначеній території. Все тому, що продавався в країни колишнього Радянського Союзу

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Вакцина проти COVID-19

Статистика заражень COVID-19 зростає по всьому світу. А у ВООЗ застерігають, що найгірше – попереду. Щеплення може зупинити загрозу. Наразі у світі розробляють майже 400 вакцин. При цьому розробники використовують 7 різних способів імунізації.

Що кажуть вчені щодо її ефективності: дивіться відео

Український Netflix

З початком війни кон'юктура із серіалами змінилась. Сьогодні українські виробники починають орієнтуватись на внутрішній ринок та захід.

Чи можуть в Україні знімати телепродукцію на рівні з західними стрімінговими сервісами: дивіться відео

Окупанти підпалюють траву на ділянках лінії розмежування

На Луганщині армійці досі борються з наслідками масштабних пожеж вздовж фронту. Окупанти на різних ділянках лінії розмежування підпалюють траву тоді, коли вітер дме у бік позицій українських захисників. Під загрозою загоряння опинилися Трьохізбенка, Кримське та Новоолександрівка.

Детальніше про пожежу: дивіться у відео

Люди Януковича повертаються до Нацбанку

Уже пів року нові обличчя невпинно замінюють на міцних господарників. Поточний тиждень не став винятком – парламент призначив нового-старого члена Наглядової ради НБУ Василя Горбаля.

Що не так із Василем Горбалем: дивіться відео

Масштабні військові навчання в Україні та Росії

Активна фаза масштабних військових навчань "Кавказ-2020" відбуватимуться поблизу Південних кордонів України 20 вересня 2020 року. За словами наших розвідувальників, кількість військової техніки з РФ та солдатів на прикордонній території значно збільшиться. Тож не виключають навіть загрози поновлення Росією активних бойових дій.

Військові навчання України спільно з НАТО: дивіться відео