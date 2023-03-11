У Данії розповіли, коли в Україну відправлять перші танки Leopard 1

Уряд Данії співпрацює з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

Перші танки України може отримати вже навесні. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Міністр приїхав на підприємство Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою танків Leopard 1 для України. Поульсен наголосив, танки готують, аби швидше відправити.

Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу і ми сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни,

– додав чиновник.

Готують 100 танків

У Міноборони зазначили, що уряд Данії уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, аби передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

На початку лютого Данія розпочала проєкт з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5. Перший етап проєкту – у найкоротші терміни поставка танків для двох батальйонів, це приблизно 80 танків.

Перші танки навесні використовуватимуть для тренувань українських військових. Також в рамках проєкту буде навчання з використання танків.