Вже ремонтують колії: коли в деокупований Херсон запустять потяги

Збройні Сили України звільнили окупований Херсон 11 листопада. У місті відновлюється життя та інфраструктура.

Коли в деокупований Херсон запустять потяги

Так, Укрзалізниця вже розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій, невдовзі вже планують запустити потяги. Про це написав у твіттері міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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Укрзалізниця і SESU_UA вже почали ремонт пошкоджених залізничних колій та інфраструктури. Розраховуємо відновити залізничне сполучення з Херсон протягом 10 днів,

– написав він.

Також додав, що запускають пряме залізничне сполучення між Києвом і Миколаєвом. 14 листопада ввечері відправиться перший потяг.

УЗ відновлює залізничне сполучення з Миколаєвом

Укрзалізниця продовжує відновлювати залізничне сполучення у багатьох регіонах України. Зокрема, 14 листопада там повідомили про поновлене сполучення з Миколаєвом. Це вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових. Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні, 14 листопада, з Києва. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Поїзд №121/122 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

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