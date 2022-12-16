Масований удар по Києву: Кличко розповів, коли у столиці відновлять електро- та водопостачання

Російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару. Столиця бореться з наслідками обстрілу.

Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко. Раніше він закликав містян зробити запаси води на випадок тривалих проблем із водопостачанням.

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За інформацією Кличка, електро- та водопостачання відновлять у Києві приблизно до ранку 17 грудня.

Обстріл Київської області

Голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що росіяни пошкодили 9 житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Від обстрілів постраждали 3 людини. Одна з них перебуває у важкому стані.

У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах,

– повідомив Кулеба.

Він нагадав, що на Київщині діють Пункти незламності. Адреси можна знайти за посиланням.

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