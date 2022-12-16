Масований удар по Києву: Кличко розповів, коли у столиці відновлять електро- та водопостачання
Джерело:Суспільне
Російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару. Столиця бореться з наслідками обстрілу.
Про це розповів міський голова Києва Віталій Кличко. Раніше він закликав містян зробити запаси води на випадок тривалих проблем із водопостачанням.
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За інформацією Кличка, електро- та водопостачання відновлять у Києві приблизно до ранку 17 грудня.
Обстріл Київської області
Голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба розповів, що росіяни пошкодили 9 житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Від обстрілів постраждали 3 людини. Одна з них перебуває у важкому стані.
У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах,
– повідомив Кулеба.
Він нагадав, що на Київщині діють Пункти незламності. Адреси можна знайти за посиланням.
Наслідки ракетного обстрілу Київської області: останні новини
- До кінця 16 лютого метро припинило рух. Проте його можна використовувати як укриття.
- У столиці запровадили екстрені відключення світла.
- Крім цього, через обстріли знеструмлена залізниця. Потяги, які йшли з і до Києва, запізнилися. Проте Укрзалізниця не скасувала жоден рейс.