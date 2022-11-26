Наступного тижня можуть бути нові обстріли та блекаути, – Арахамія

Давид Арахамія закликав киян запастися продуктами. Він заявив, що наступного тижня можуть бути нові ракетні обстріли та блекаути.

Під час єдиного телемарафону голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. Про це повідомляє 24 канал.

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Наступного тижня можуть бути нові блекаути

Давид Арахамія заявив, що наступного тижня в Україні, зокрема в Києві, можуть виникнути нові блекаути.

Треба заздалегідь заготовити всі в сухому вигляді продукти на тривалий період. Тому що є інформація, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари й нові блекаути. Тримаємось. Разом переможемо,

– сказав Арахамія.

У Києві виявили багато недоліків в "Пунктах незламності"

Також Арахамія повідомив, що у суботу депутати Ради від "Слуги народу" проінспектували всі 530 "Пунктів незламності" у Києві, адже місцеві жителі масово скаржаться на невідповідність інформації щодо роботи цих пунктів.

Він розповів, що під час інспекції знайшли багато недоліків й наголосив, що всі логістичні та організаційні питання потрібно вирішити впродовж найближчих 2 – 3. Усіх киян він попросив "триматися".

Про підготовку Росії до нового обстрілу говорили у розвідці

Кілька днів тому представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов розповів, що для того, аби підготуватися до наступного масованого обстрілу, Росії потрібно близько тижня.

За його словами, Росія готова обстрілювати Україну з періодичністю приблизно в тиждень.

Запаси високоточних ракет окупантів майже вичерпані, проте є ще багато не високоточних ракет.

Юсов наголосив, що Україна готується до цього, проте росіяни беззаперечно будуть продовжувати свої терористичні атаки.

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Під час останнього масованого ракетного обстрілу, 23 листопада, Росія випустила по Україні 70 крилатих ракет і 5 безпілотників. Ударів завдавали по теплоелектростанціях і підстанціях України, проте були влучання й у житлові будинки.