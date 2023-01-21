Коли можуть впровадити військовий квиток у Дії

Військовий облік українців відбуватиметься через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

У Мінцифри прокоментували 24 Каналу нововведення та власне саму постанову уряду.

До теми У Мінцифри пообіцяли, що повістки через Дію не надходитимуть

Подавати відомості про себе до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП, це колишні військові комісаріати) можна з власної ініціативи через застосунок Дія, за декларацією місця проживання. Це стосується як первинної інформації, так і оновлень.

Але не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань,

– запевнили в Мінцифри.

Зверніть увагу! Якщо людина, яка підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в 7-денний строк повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або ж через Дію. Також вона може звернутися безпосередньо до центрів комплектування.

Наразі такі функції у Дії ще не працюють.

Терміни початку роботи нового функціоналу Дії не вказані в постанові. Там лише зазначено, що Міноборони України має визначити і встановити "механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між порталом Дія та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Що стосується військового квитка. Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в Дії.

Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень. Як впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, говорити поки зарано. Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом з Міністерством оборони України,

– додали в Мінцифри.

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