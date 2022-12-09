Підстанції фактично знищені: коли Одещина перейде до планових вимкнень світла

Ситуація зі світлом на Одещині залишається складною. Однак українські енергетики працюють, аби ситуація у регіоні якомога швидше стабілізувалася.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко 9 грудня відвідав з робочою поїздкою Одещину.

Важливо Дефіцит потужності в енергосистемі все ще значний: де ситуація зі світлом найгірша

Він сказав, що Одеса та Одеський район змогли отримати більше завдяки роботі наших енергетиків в останні декілька днів. Заступник керівника ОП зауважив, що зараз найголовніше завдання – відновити електропостачання критичної інфраструктури та побутових споживачів.

Він зазначив, що через постійні ракетні атаки Росії на українські енергетичні об'єкти по всій території країни застосовуються аварійні відключення. Кирило Тимошенко закликав громадян поставитися до обмежень із розумінням і запевнив, що енергетики працюють цілодобово, щоб збільшити потужності й дати світло в кожен дім – без відключень.

Наше перше завдання – перейти від аварійних відключень до планових, щоб кожен громадянин знав, коли не буде електрики. Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо практично по всій країні вийти на такий режим роботи. Ми всі разом працюємо над цим,

– наголосив Кирило Тимошенко.

Через обстріли окупантами критичної інфраструктури ситуація в енергосистемі складна, але контрольована.

Що відомо про масовану атаку Росії