Коли після 10 місяців ротації повернувся з фронту, не знав навіть, як кави купити, – Коцюбайло
Джерело:LB.ua
Дмитро Коцюбайло вже 8 років захищає Україну на Донбасі. Герой розповів, що він та його побратими періодично їздять додому.
Командир 1-ї штурмової роти "Правого сектора" Дмитро Коцюбайло (позивний – Да Вінчі), який днями отримав звання Героя України, розповів, що після повернення з війни перестаєш орієнтуватися в реальності.
Зауважте Не знаю щодо Харкова й Одеси, але навіть на Донбасі нас можуть залити кров'ю, – Дмитро Коцюбайло
Герой пригадав, як якось провів на фронті 10 місяців поспіль. За цей час він настільки заглибився у те, що там відбувалося, що навіть забув, як там усе функціонує у тилу. Тим більше життя дуже швидко змінюється.
Коли після десяти місяців виїхав з фронту, не розумів навіть, як на заправці кави купити. Абсолютна дезорієнтація,
– розповів Коцюбайло.
Він наголосив, що варто їздити додому. Й захисники їздять, водночас більшість із них завжди повертається.
Коцюбайло про вакцинацію
- Герой зауважив, що вакцинувався відразу, як тільки отримав таку можливість.
- Коцюбайло наголосив: вакцинація є результатом прогресу, і дуже незрозуміло, чому дехто добровільно обирає хворіти.
- За словами героя, у захисників імунітет – не дуже добрий. Люди постійно мерзнуть.
- Коцюбайло зауважив, що не розуміє, як людина вижила під обстрілами, вісім років війни пережила вже і все це для того, щоб потім піти з життя від "корони".
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