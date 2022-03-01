Коли почалася війна, у президента вже зібралися всі радники, – Данілов

Коли розпочалася війна, о 5:15 в офісі президента вже зібралися усі представники Нацради та оборони, які були готові до вторгнення Росії. Проте ніхто із них не вірив, що напад може відбутися з боку Білорусі.

Про це у прямому ефірі телеканалу "Рада" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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Ми мали інформацію і розуміли, що росіяни зроблять таку річ… Ми гартувалися. Сказати, що для нас це було несподіванкою я не можу, – зазначив Данілов.

Він зазначив, що наша армія сильна, ставка верховного головнокомандувача працює 24 години на добу, усі представники сектора безпеки та оборони залишаються на місцях.

Крім цього, Данілов висловив подяку медикам та кібервійськам, які виконують дуже важливі завдання.



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