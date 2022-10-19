Заради економії електроенергії столичні будинки завтра почнуть підключати до опалення, – Кличко

Завтра, 20 жовтня, у Києві розпочнуть підключати до опалення всі будинки. Це робиться з огляду на погодні умови та для запобігання перенавантаженню енергосистеми через вмикання електрообігрівачів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він також наголосив, що комунальні служби працюватимуть у посиленому режимі.

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Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 20 жовтня

Завтра, 20 жовтня, розпочнемо в столиці опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи насамперед з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі,

– заявив Кличко.

Також, додав мер, важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію. Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання.

За його словами, що комунальні служби готуються працювати у посиленому режимі.

"В складних умовах воєнного стану в Києві здійснили всі необхідні підготовчі роботи. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, розуміючи, яким складним буде цей опалювальний сезон. Бо ворог цілить в об’єкти критичної інфраструктури, намагається залишити українців без життєво необхідних послуг. Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали", – зазначив Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що підключення закладів соціальної сфери до теплопостачання розпочалося раніше за індивідуальними заявками. Багато соціальних закладів оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально.

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