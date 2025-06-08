Хочемо почати переговори вже влітку, – євродепутат оцінив шанси України на вступ до ЄС

Основне завдання парламентського Комітету асоціації Україна – ЄС – допомогти Україні стати членом Європейського Союзу. Комітет тисне на Єврокомісію та Раду ЄС, щоб цей процес не зупинявся.

Голова Комітету, ексгенерал і євродепутат від Фінляндії Пекка Товері в ефірі 24 Каналу розповів, що вже цього літа планують відкрити перший розділ переговорів. Попри те, що деякі країни, зокрема Угорщина, можуть виступити проти, важливо не зупинятись і зберігати темп, щоб до 2030 року Україна стала повноправним членом ЄС.

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Комітет впливає на Єврокомісію

Це зробить Україну економічно сильнішою, полегшить нашу допомогу в розвитку й додасть певних гарантій безпеки.

Але це – питання майбутнього. Зараз головне – підтримувати Україну, щоб вона могла боротися далі. І щоб у майбутньому був досягнутий мир – на умовах, прийнятних для України, і заснований на справедливості,

– сказав Пекка Товері.

Він зазначив, що у сфері безпеки комітет не є ключовим. Але його роль – тримати Європейський парламент у курсі подій, ділитися інформацією з усіма політичними групами, щоб ті разом могли впливати на Єврокомісію: збільшити обсяги допомоги, посилити санкції проти Росії та підтримати інші важливі рішення.

Ми говоримо про Україну майже щодня – принаймні раз на тиждень. У парламенті багато депутатів, які активно підтримують українське питання, тримають його в центрі уваги та діляться інформацією з колегами,

– зазначив Товері.

Він додав, що депутати проводять різні заходи й кампанії, аби привернути увагу до російських воєнних злочинів – викрадення дітей, катування військовополонених, атаки на мирне населення. Також вони поширюють інформацію про нові можливості для посилення санкцій та інші дії, які можуть допомогти притягнути Росію до відповідальності.