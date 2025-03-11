Коли почнуться переговори України та США у Саудівській Аравії: відомий точний час

Переговори України та США розпочнуться вже зовсім скоро. Вони пройдуть у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми – Україна".

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Коли почнуться перемовини Україна – США

Перемовини розпочнуться об 11:00 за Києвом. У Джидді буде 12 година дня.

Цей час підтверджують і на сайті Держдепу США.

З українського боку будуть Андрій Єрмак, Павло Паліса, Андрій Сибіга та Рустем Умєров. Американська делегація буде представлена Марком Рубіо, Майком Волцом і Стівом Віткоффом.

Українські чиновники приїхали у Саудівську Аравію ще 10 березня разом із Володимиром Зеленським. Президент зустрівся зі спадкоємним принцом і вирушив назад. У переговорах він не братиме участі, як і Дональд Трамп.

За словами Зеленського, наша позиція буде конструктивною. Андрій Єрмак заявив, що Україна готова ефективно працювати з американськими партнерами.

Україна, імовірно, пропонуватиме перемир'я у небі та на морі. Ну а поки що демонструє силу – ті самі "козирі", про які говорив Трамп. Можливо, за результатами зустрічі буде відновлено військову допомогу.