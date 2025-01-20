Коли буде похолодання в Україні: чи вдарять сильні морози до кінця січня

Пройшла вже більша частина зими, втім, сильних морозів в Україні ще не було. Погода зараз більше нагадує весняну. Подекуди навіть до +10 градусів.

Та чи буде різке похолодання вже до кінця січня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи будуть сильні морози у січні

За прогнозом синоптиків, цей тиждень в Україні буде досить спокійним. Тепло ще затримається. Ба більше, наприкінці тижня очікується підвищення температури на кілька градусів, зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня розповіла, що найближчі кілька діб вночі в Україні від +2 до -4 градусів, а вдень 0 – -5. На крайньому Півдні та Прикарпатті до +9 градусів.

Найпрохолодніше вдень буде 22 – 23 січня у східних областях і Карпатах. Найпрохолодніше – це близько 0 градусів. Якщо говорити вже про 24 – 25 січня, – вночі від +4 тільки до -2 градусів, вдень +1 – +7. У південній частині – до +10 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Додала, 24 січня хіба що на північному сході та в Карпатах ще зберігаються нічні морози, зокрема, 0 – -5 градусів, а вдень – від -2 до +3 градусів.

Також представниця Укргідрометцентру відповіла, чи можливі цього місяця ще великі морози, – -14 градусів і більше.

Ні, до кінця січня навряд чи вже такі морози можуть бути. У нас навпаки, – ось на вихідні наступні, початок наступного тижня, 27 числа навіть може бути підвищення. Навіть до +10 по Києву десь. Потім, 28-го знову трошки зниження, але повернення до таких температурних показників, як зараз,

– наголосила Наталія Птуха.

Синоптикиня зауважила, що зараз температура вища за кліматичну норму. Загалом на 4 – 8 градусів.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про прогнози до кінця зими, – чи будуть все ж таки сильні морози та снігопади, а також коли почнеться метеорологічна зима, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.