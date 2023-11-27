Коли в областях, які накрила негода, нарешті потепліє

Частину областей України 26 листопада накрила потужна негода. Втім, синоптики дають надію, що згодом ще потеплішає.

Коли зміниться погода й де ще пригріє до +16 градусів, пише 24 Канал. До речі, ми зібрали все про негоду та її наслідки.

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Коли в Україні потепліє

Почнемо з прогнозу на три доби. Так-от, синоптики зазначили, що 28 листопада буде переважно без опадів. Тільки у західних областях вдень мокрий сніг, на Закарпатті з дощем.

На дорогах знову ожеледиця, тож будьте дуже уважні та обережні. Вночі 5 – 10 градусів морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та Південному Сході країни 0 – 5 морозу. Вдень від 3 морозу до 2 тепла. У південній частині 3 – 10 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 28 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Уже на 29 листопада знову очікується ускладнення погодних умов.

У західних областях сніг, температура вночі та вдень 0 – 6 градусів морозу. У північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура впродовж доби від 4 морозу до 3 тепла,

– попередили синоптики.

Додали, що на решті території пройдуть дощі, температура вночі та вдень 3 – 10 тепла; у більшості областей пориви вітру 15 – 22 метри на секунду.

Уже 30 листопада буде без опадів. Вночі 3 – 8 морозу, на Південному Сході – близько 0 градусів. Вдень від 2 морозу до 3 тепла, на Півдні 1 – 6 тепла.

Цікаво, що згідно з прогнозом на картах Укргідрометцентру, 2 грудня майже на всій території нашої держави, ймовірно, не буде морозу навіть вночі. Так, у частині областей стовпчики термометрів у темну пору доби сягнуть 6 – 8 градусів тепла. Вдень на півдні навіть 12 – 16.

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Орієнтовний прогноз погоди на 2 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру