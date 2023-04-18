Коли нарешті припиняться дощі та буде сухо: синоптик назвав дату

Цього тижня мешканцям більшості областей знову варто очікувати черговий період дощової погоди. Також подекуди знову будуть грози. Втім, синоптики дають надію, що незабаром капати перестане.

Коли ж чекати суху та малохмарну погоду, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Пригріє до +21 градуса: в Україні суттєво потеплішає

Коли нарешті буде сухо

Кібальчич розповідає, що під впливом антициклону, який цього тижня розташується над Середньою Азією та Казахстаном, в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки. Внаслідок цього до нас знову почнуть надходити теплі та вологі повітряні маси з Чорноморсько-Кавказького регіону.

У більшості областей відновиться дощова погода. Окрім того, місцями опади супроводжуватимуться грозами та шквалами вітру. Втім, за прогнозом синоптика, уже наприкінці тижня погода в Україні, ймовірно, зміниться.

У неділю, 23 квітня, по всій території України, за винятком Криму, очікується суха та малохмарна погода. Вночі повітря охолоне до +2…+7 градусів, вдень прогріється до +15…+20 градусів,

– підсумував Ігор Кібальчич.