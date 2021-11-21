Коли Рада прийме Бюджет: Корнієнко назвав ймовірні дати

Уряд поки ще не подав до Верховної Ради доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2022 рік. Ухвалювати його планують наприкінці листопада або у грудні.

Щоб ухвалити бюджет, нардепи мають 2 пленарні тижні роботи. Про це розповів віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

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Коли ухвалюватимуть проєкт

з 30 листопада до 3 грудня; або з 14 до 17 грудня.

За словами Корнієнка, намагатимуться розглянути Бюджет в перший тиждень, однак поки немає кінцевого повернутого проєкту з доопрацюваннями від уряду.

Якщо Кабмін встигне повернути проєкт до Ради наступного тижня, ймовірно, його ухвалюватимуть на пленарному тижні з 30 листопада до 3 грудня. Однак необхідний ще комітетський розгляд.

Корнієнко схиляється до думки, що ухвалення Держбюджету в другому читанні відбудеться на іншому пленарному тижні – з 14 до 17 грудня.

Він має бути прийнятий до Нового року,

– наголосив віцеспікер.

Корнієнко каже про "спротив"

Політик зізнався, що є "системний спротив" прийняттю так званих ресурсних законопроєктів. Наприклад, № 5600. Ініціатива може збільшити ресурсну базу бюджету на "кілька десятків мільярдів гривень".

Що відомо про Бюджет-2022

Верховна Рада 20 жовтня схвалила проєкт Державного бюджету на 2022 рік у першому читанні.

Бюджет передбачає зростання заробітних плат для медпрацівників, збільшення стипендій для студентів, а також фінансування 100% черги для ветеранів АТО для отримання житла.

Нардепка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук стверджувала, що проєкт Бюджету суттєво зміниться між першим та другим читаннями.



Основні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу