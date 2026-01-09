Відповідь від Росії щодо мирного плану очікується до кінця січня, – Зеленський
- Зеленський очікує відповіді від Росії на 20-пунктну мирну угоду до кінця місяця.
- Президент України планує обговорити гарантії безпеки та план відновлення з Трампом наприкінці січня.
Домовленості щодо завершення війни в Україні майже фіналізовано. Зеленський сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктну рамкову угоду ще до завершення узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом.
Про це заявив глава держави у телефонному інтерв'ю Bloomberg, пише 24 Канал.
Коли Зеленський очікує почути відповідь Росії?
Президент України заявив, що сподівається отримати відповідь Путіна щодо мирної угоди ще до того, як обговорить питання гарантій безпеки та плану відновлення із Дональдом Трампом наприкінці січня. За його словами, зустріч із лідером США може відбутись в Штатах або у Швейцарії, де обидва політики відвідають Всесвітній економічний форум.
До слова, видання Axios припускає, що Зеленський може зустрітися з президентом Дональдом Трампом вже наступного тижня у Сполучених Штатах.
Водночас глава держави зазначив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні кроки США у випадку відновлення російської агресії.
Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного,
– сказав Зеленський.
Що каже Трамп про укладання мирної угоди?
За словами американського політика, Росія та Україна однаково прагнуть укласти мирну угоду, втім Путін і Зеленський по черзі відмовляються від миру.
За словами журналістів, американський лідер і далі вірить у задеклароване Володимиром Путіним прагнення до миру, попри те, що Росія не демонструє готовності завершити війну.
Водночас Трамп заявив, що не готовий обіцяти збільшення американської підтримки для України, навіть якщо Путін не погодиться на мирні угоди. Крім того, президент США відмовився називати строки завершення війни в Україні.