Відповідь від Росії щодо мирного плану очікується до кінця січня, – Зеленський

Домовленості щодо завершення війни в Україні майже фіналізовано. Зеленський сподівається отримати відповідь Росії на 20-пунктну рамкову угоду ще до завершення узгодження гарантій безпеки та плану відновлення з Трампом.

Про це заявив глава держави у телефонному інтерв'ю Bloomberg, пише 24 Канал.

Дивіться також Зеленський може зустрітися з Трампом наступного тижня, щоб затвердити гарантії безпеки, – Axios

Коли Зеленський очікує почути відповідь Росії?

Президент України заявив, що сподівається отримати відповідь Путіна щодо мирної угоди ще до того, як обговорить питання гарантій безпеки та плану відновлення із Дональдом Трампом наприкінці січня. За його словами, зустріч із лідером США може відбутись в Штатах або у Швейцарії, де обидва політики відвідають Всесвітній економічний форум.

До слова, видання Axios припускає, що Зеленський може зустрітися з президентом Дональдом Трампом вже наступного тижня у Сполучених Штатах.

Водночас глава держави зазначив, що хоче особисто обговорити з Трампом конкретні кроки США у випадку відновлення російської агресії.

Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного,

– сказав Зеленський.

Що каже Трамп про укладання мирної угоди?