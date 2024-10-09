Ще проводять розвідку: в ЗСУ відповіли, коли росіяни можуть почати штурми на Запоріжжі

Російські війська можуть почати активні штурмові дії на Запоріжжі приблизно за тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії на цьому напрямку.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, ворог прагне захопити певні позиції українських військ та покращити своє тактичне положення.

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Коли російські війська можуть почати штурми

Росіяни ще не почали більш активні штурмові дії біля Роботиного та біля Приютного на Запоріжжі, але зосереджують на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп.

Зараз ворог проводить розвідувально-пошукові дії, щоб виявити передній край українських військ, де у них вогневі засоби.

В недалекому майбутньому – це буде приблизно за 3 – 5 днів, а то і до тижня, ворог розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення,

– розповів речник Сил оборони півдня.

За його словами, зараз штурмові групи формуються з тих частин з'єднань, які діють на цьому напрямку. Зокрема, це мотострілецькі підрозділи й підрозділи їх десантно-штурмових військ.

"Там ще створюють такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група у складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть йти групи закріплення", – сказав Волошин.