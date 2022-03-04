Коли росіяни заходили, то були впевнені, що 80% населення України їх підтримує, – Подоляк

Перед початком війни проти УкраїниРосі яжила в ілюзії що 80% населення України їх підтримує. Тепер, наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк, вони хочуть створити бодай картинку для себе про так звану "підтримку".

Про це Михайло Подоляк повідомив на брифінгу, інформує 24 канал. Він – учасник української делегації з перемовин з Росією.

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Керівництво Росії жило в ілюзії

Керівництво Росії, яке заходило в Україну, жило в ілюзії, що 80% України ставиться до росіян позитивно і вони просто очікували, що ці 20% – а це націоналісти, вони їх приберуть, а всі інші будуть задоволені,

– пояснив позицію Росії Подоляк.

Натомість, вони зіткнулись з тим, що немає ніяких 80%. Практично вся країна – проукраїнська, незважаючи на регіон. За словами радника голови ОП, саме тому росіяни хочуть для себе створити картинку, що є якась підтримка.

Саме заради цього проводять пропагандистську діяльність, зокрема виключатимуть трансляції. Проте, вважає Подоляк, це вже не має ніякого значення.

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