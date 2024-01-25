Скринінг розпочато: Стефанішина розповіла, коли стартують переговори про вступ до ЄС

Єврокомісія розпочала процес скринінгу українського законодавства на відповідність до чинного законодавства ЄС. Крім того, сьогодні Україна та Єврокомісія також узгодили графік подальших зустрічей на шляху до ЄС.

Про це за результатами зустрічі з єврокомісаром з питань розширення ЄС Олівером Варгеї повідомила міністерка євроінтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Скринінг розпочався, що буде далі?

Міністерка з питань євроінтеграції каже, що скринінг – це тривалий та нелегкий процес, який передбачає секторальні зустрічі по всім напрямкам майбутніх переговорів.



"Ми узгодили графік зустрічей, і пріоритезуємо сфери, з яких починаються переговори – це фундаментальні права і фундаментальні реформи", – сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що скринінг сфери фундаментальних прав триватиме близько двох місяців. Міністерка також відзначила, що засідання Європейської ради в березні "дасть імпульс" переговорному процесу. Українська сторона сподівається, що довиконання чотирьох реформ, які все ще вимагає Єврокомісія, прискорить ухвалення переговорної рамки та відкриття першого раунду переговорів.

"Єврокомісія прискорюється з тими оцінками, які вони мають надавати, тому вже є можливість підготувати друге читання закону про лобізм, який є останнім в антиолігархічному пакеті. Він буде проголосований у 2 читанні. Так само ми проводимо, щотижневий моніторинг ефективності діяльності антикорупційних судових органів – це новий елемент, думаю, додадуться і додаткові правоохоронні органи з урахуванням останніх подій в Україні", – сказала вона.

На додаток до цього, Київ працює над імплементацією законодавства про національні меншини. Це питання щотижня Україна обговорює з Єврокомісією та Угорщиною з Румунією. Стефанішина каже, що має "оптимістичні сподівання" щодо позитивної оцінки від Єврокомісії в березні.

За словами Стефанішиної, за результатами сьогоднішньої зустрічі Україна починає

роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою переговорного процесу. Наступним кроком стане формування переговорних команд.

Стефанішина каже, що Єврокомісію під час переговорів буде представляти команда з Генерального директорату з питань сусідства та розширення, а саме очільниця Української служби Анна Ярош-Фріс. З боку Києва команду очолить Ольга Стефанішина.

Міжурядова конференція: коли формально розпочнуться переговори

Скликання Єврокомісією міжурядової конференції є офіційним початком переговорів про вступ України до ЄС. Міністерка з питань євроінтеграції України каже, що провести цю конференцію можна у той же день після затвердіння переговорної рамки.

За словами Стефанішиної, мовиться більше про питання затвердження політичних графіків колег з української сторони і з брюссельської. Після затвердження переговорної рамки це засідання може відбутися в будь-який день і обмежень немає.