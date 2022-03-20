Героїчно рятував товаришів з тероборони: у боях за Харків загинув викладач

Російські вбивці продовжують геноцид українського народу, вчиняючи нові злочини. Зокрема, від рук окупантів загинув викладач харківського університету, який боронив власне місто.

Мовиться про Героя Олександра Безуглого. Він був доцентом на одному з факультетів вишу, але з початком наступу Росії доєднався до тероборони.

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Бійця намагались знайти ще з початку березня

Про втрату повідомили у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, де український боєць і навчав студентів. Олександр Безуглий був викладачем на кафедрі регіонального управління та місцевого самоврядування.

Він захищав рідний Харків від навали окупаційних військ Росії. Також відомо, що викладач організовував територіальну оборону у самій Харківській області.

Сумно. Болісна втрата. Її зараз важко збагнути. Він був людиною з великої літери, молодим та повним сил і енергії, взірцем викладацької діяльності та активним громадським діячем,

– відзначили університетські колеги.

Загинув український воїн, як повідомляють його друзі, ще 2 березня, коли по одному зі штабів тероборони Харкова здійснили ракетний удар. Він виводив із-під обстрілів побратимів, але сам вибратися не встиг.

"Я до останнього моменту сподівався, що він живий. Ми постійно були в пошуку. Кожну добу, годину, хвилинку. Проте декілька днів тому при розбиранні завалів знайшли його тіло", – відзначив товариш Героя.

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