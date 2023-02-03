Постачання американських далекобійних снарядів в Україну може зайняти 9 місяців, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Протягом 9 місяців США можуть розпочати передачу Україні далекобійних боєприпасів. Такі терміни називають, якщо Штати укладуть договір з компанією Boeing.
Однак боєприпаси передаватимуть, якщо вони все ж стануть частиною нового пакету допомоги Києву від США.
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Які боєприпаси могли б передати Україні
Джерела видання стверджують, що боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Мовиться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Вони мають дальність ураження до 150 кілометрів. Це озброєння не буде розгорнуто в Україні найближчим часом. ЗМІ цитують офіційного представника, що обізнаний в цій сфері.
Для перших поставок знадобиться близько 9 місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing,
– сказав він.
Вартість постачання GLSDB
За інформацією Bloomberg, на постачання цих боєприпасів спочатку виділять 200 мільйонів доларів.
- GLSDB можуть бити на відстань, що вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.
- Зауважимо, GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26.
- Бомба оснащена крилами, що дозволяють їй летіти до цілі, а також ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту.
Раніше ЗМІ писали, що GLSDB можуть бути у пакеті допомоги, який США планують оголосити 3 лютого.