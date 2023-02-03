Постачання американських далекобійних снарядів в Україну може зайняти 9 місяців, – Bloomberg

Протягом 9 місяців США можуть розпочати передачу Україні далекобійних боєприпасів. Такі терміни називають, якщо Штати укладуть договір з компанією Boeing.

Однак боєприпаси передаватимуть, якщо вони все ж стануть частиною нового пакету допомоги Києву від США.

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Які боєприпаси могли б передати Україні

Джерела видання стверджують, що боєприпаси замовлять у компанії Boeing. Мовиться про малогабаритні високоточні боєприпаси Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Вони мають дальність ураження до 150 кілометрів. Це озброєння не буде розгорнуто в Україні найближчим часом. ЗМІ цитують офіційного представника, що обізнаний в цій сфері.

Для перших поставок знадобиться близько 9 місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing,

– сказав він.

Вартість постачання GLSDB

За інформацією Bloomberg, на постачання цих боєприпасів спочатку виділять 200 мільйонів доларів.

GLSDB можуть бити на відстань, що вдвічі перевищує дальність стандартних ракет для HIMARS.

Зауважимо, GLSDB поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном M26.

Бомба оснащена крилами, що дозволяють їй летіти до цілі, а також ракетним двигуном, що забезпечує додаткову дальність польоту.

Раніше ЗМІ писали, що GLSDB можуть бути у пакеті допомоги, який США планують оголосити 3 лютого.