Коли становище ворога навколо Маріуполя погіршиться: Арестович про дії окупанта

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію у Маріуполі та на Півдні України.

За його словами окупант зараз вдається до двох головних завдань.

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Оточити українські війська в зоні ООС, аби добити Маріуполь. А також утримати оборону в районі Херсона – на Півдні. Усе тому що ці питання повʼязані між собою.

"Якщо впаде оборона противника на Півдні, то його становище навколо Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють. Вони це роблять. Вони це офіційно заявили", – додав Арестович.

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