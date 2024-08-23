Майорів на зло ворогам: АрміяInform зібрала 10 фактів підняття жовто-блакитного прапора в Росії

Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора, кольори якого символізують силу, свободу і незламність. Проте загарбницька Росія ще з 2014 року, порушивши тоді територіальну цілісність України, вирішила посягнути на нашу незалежність.

Так, протягом того періоду, відколи почалася російсько-українська війна, на території країни-агресорки далеко не раз піднімали український прапор. У АрміяInform пригадали 10 найвідоміших фактів, коли наш синьо-жовтий стяг майорів у Росії.

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Випадки, коли на території Росії піднімали прапор України

Відколи Росія здійснила акт агресії проти України у 2014 році, демонстрація української державної символіки на території Росії вважається екстремізмом. Та вже після початку повномасштабного вторгнення – "дискредитацією російської армії". Проте, незважаючи на це, днак, новини про появу українського стягу на території Росії знадходять постійно.



Пофарбована у синій колір золота зірка у Москві/Фото взято у АрміяInform

1. В ніч на 20 серпня 2014 року золота зірка на шпилі висотного будинку на Котельницькій набережній у серці Росії – Москві була частково пофарбована в синій колір, а ось зверху був піднятий український прапор. Тоді інформацію про наш прапор над столицею країни-агресорки підхопили безліч ЗМІ по всьому світу. Проте це не обмежилося поширенням лиш в медіа. Тоді користувачі соцмереж досить активно дискутували щодо цього інциденту. Особливо кепкували з російського працівника, якому доручили привести зірку у звичний вигляд, утім той спочатку сфотографувався з її "українським" варіантом.



Через цей випадок у російській столиці порушили кримінальну справу, підозрюваного оголосили в розшук у СНД. В той момент, коли росіяни лютували через подію, українці втішалися. У виданні Inform зазначили, що київський руфер Mustang, який пофарбував зірку на висотці у москві, нині служить у 47 ОМБр. Свій вчинок тоді він присвятив Дню Незалежності, а також всім хлопцям, які захищають Батьківщину.



Український прапор у Росії/Фото взято у АрміяInform

2. На День Незалежності України у 2014 році російські антивоєнні активісти намагалися розгорнути десятиметровий прапор України на Великому Кам’яному мосту біля Кремля. Катерина Рижова, Ольга Фалєєва, Микола Глухін, Валерій Надєждін і Павло Кузнєцов були затримані і доставлені до ОВС "Замоскворіччя".



Стяг України в Росії/Фото взято у АрміяInform

3. У суботу 8 серпня 2015 року на одній з опор Кримського мосту через річку Росія помітили синьо-жовтий прапор. Проте, в який момент і хто його вивісв – невідомо. На наступний день, у неділю, вітер забив прапор в щілину. Проте його, як і раніше, було добре видно.



Довгий прапор України був зафіксований в Москві/Фото взято у АрміяInform

4. 28 вересня 2016 року на фасаді будинку на Новосущевській вулиці в районі Мар’їного Гаю в російській Москві вивісили синьо-жовте полотнище. Його довжина простягалася на 6 поверхів. Тоді український прапор провисів всього кілька хвилин, після чого його прибрали. Однак галасу в соцмережах він наробити встиг.



"Літаючий" прапор України поблизу Кремля / Фото взято у АрміяInform

5. 23 серпня 2021 року жовто-блакитний прапор літав біля Кремля на великих червоних повітряних кульках. Однак про його подальшу "долю" невідомо.



Український прапор в Росії /Фото взято у АрміяInform

6. 9 квітня 2022 року Державний Прапор України невідомий підняв над будівлею управи московського району Хорошово-Мневники на північному заході російської столиці. Тоді наш стяг майорів там увесь ранок. Вже згодом його прибрали через наказ чиновників.



Жовто-блакитний прапор на території Росії / Фото взято у АрміяInform

7. 18 серпня 2023 року невідомі підняли український прапор навпроти будівлі фсб у Нижньому Новгороді. Тоді місцеві чиновники викликали мнс, і ті терміново виїхали на місце, аби зняти прапор. Ба більше, щоб це зробити, навіть довелося використати пожежну машину.



Український прапор, що зачепився за російські дроти / Фото взято у АрміяInform

8. 22 травня 2024 року в Санкт-Петербурзі на кільцевій автодорозі неподалік Кудрова помітили український прапор, який ніс дрон. Тоді прапор зачепився за дроти і незабаром працівники комунальної служби його зняли.



Синьо-жовтий стяг в Бєлгородській області / Фото взято у АрміяInform

9. Близько 9 червня 2024 року для того, щоб підняти дух жителям Бєлгородської області, українські оператори БпЛА 82-ї окремої десантно-штурмової бригади встановили синьо-жовтий стяг на вежі мобільного зв’язку в селі Безіменне Грайворонського району. Впродовж кількох днів росіяни так наполегливо збивали його, що залишили росіян без зв’язку.



Проте вже 28 червня 2024 року стало відомо, що воїни 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ за допомогою дрону знову встановили Державний Прапор України на вежі мобільного зв’язку в тому ж селі.



Військові біля українського прапора /Фото взято у АрміяInform

10. Після 6 серпня 2024 року перші стяги через України понад 100 років знову замайоріли над селами Курської області.

Моменти, коли в Москві в 20 столітті піднімали прапор

У виданні зазначили, що у ХХ столітті відомі 3 випадки підняття українського національного прапора в Москві. Два з них були під час революційних подій 1917 року, один — у 1991-му.

Влітку 1917 року Тимчасовий уряд Росії погодився на українізацію армії. Серед інших, українізувалася рота, що охороняла Кремль, відтак її солдати вивісили на одній з його башт український національний синьо-жовтий прапор, який було видно з усіх куточків Москви з липня по жовтень.

А вже 16 жовтня того ж року перед відкриттям Українського військового з’їзду московського військового округу на Арбатській площі стався парад українських військових частин, яку організувала Рада Українського військового клубу Москви.

"Український Запорізький полк, Український важкий артилерійський дивізіон, Українська рота самокатників, 22 Українська автомобільна рота та інші підрозділи прибули з національними прапорами, а потім під ними супроводжували делегатів до будівлі, де відбувався з’їзд", – вказали в АрміяInform.

У серпні 1991 року, коли гекачепісти намагалися захопити владу, хтось із мітингувальників-демократів витяг синьо-жовтий прапор і пішов з ним у перших рядах колони до московського Білого дому захищати Бориса Єльцина. Невдовзі цей прапор майорів на барикадах перед будинком рад на танку з якого виступав Борис Єльцин – аж до повної його перемоги.