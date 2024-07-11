Все частіше у розмовах спливає це жахливе "ЦЕ".

Магічне "ЦЕ" і війна

– Коли вже це закінчиться?

– Ви про війну?

– Ну…

Люди ховаються – хтось свідомо, більшість ні – табуюючи слово "війна".

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Так наші пращури не називали ведмедя його справжнім ім'ям (яке, вірогідно, мало корінь "ар" або "арк"), замість цього називаючи люту тварину ведмедем, медоїдом або вуйком. Назвеш справжнє ім'я – накличеш.

Війна стає Тою-Кого-Не-Можна-Називати.

Але окрім цього табу, є ще друга, головна причина. Ми з дитинства знаємо, що у війні можна або програти, або перемогти. Знаємо, що у війні є агресор і жертва агресії. Війна у нашій свідомості має доволі чітко виражену дуальність. Чорне – біле, переможець – переможений, нападник – жертва.

Натомість розмите "ЦЕ" такого образу не має. І коли людина не називає війну війною, вона – свідомо чи ні – знищує цю дуальність і створює замість неї ілюзію.

Війна не може закінчитися сама, а розмите "ЦЕ" наче може. "ЦЕ" може закінчитися саме, без моєї участі. "ЦЕ" може бути чиєюсь примхою, заколотом політиків, змовою, бізнесом, та чим завгодно, і точно може бути не моєю справою. Магічне "ЦЕ" не вимагає залучення і реакції – на відміну від війни, геноциду, ворога.

Це ілюзія і самообман. Розвіюйте його у себе та близьких.

Життя триває, точиться війна.