У березні побачимо в Україні західну техніку та снаряди, – військовий експерт

Західні партнери продовжують нарощувати передачу Україні артилерії та снарядів до неї. Вже найближчим часом можемо очікувати необхідну далекобійну зброю для нашого контрнаступу.

Вже в березні можна очікувати численні передачі Україні військової техніки та боєкомплектів. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Західна зброя в Україні

На думку співрозмовника, обсяги постачань будуть такими, що це буде відчутно й на фронті. Зокрема буде багато позитивних відгуків від українських військових.

Це абсолютно слушно, ми повинні отримувати достатньо боєприпасів, зокрема для "натівського" калібру 155 міліметрів. Але варто сказати, що цієї зброї в нас приблизно менше як 30% від загальної кількості,

– переконаний Сергій Кузан.

Тобто фахівець вважає, що на понад 70% українські військові воюють старою радянською зброєю, хоча часом і модернізованою. У цьому контексті дуже доброю новиною є те, що Україна налагодила виробництво власних снарядів 152 калібру.

Сергій Кузан про постачання сучасної зброї: дивіться відео

"Також і міни. Фактично, ми відновили ті потужності, які були в нас ще до війни, для того, щоб забезпечувати ті ресурси, які ми сьогодні маємо. Дуже важливо, що ми рухаємося паралельно й забезпечення відбувається", – підкреслив військовий експерт.

Водночас майбутнє України – за західним озброєнням. Тобто, поступово нам необхідно виводити стару техніку й усе більше оновлювати західними видами озброєння.

Західна артилерія в Україні

Наші західні партнери ще з перших місяців повномасштабного вторгнення робили акцент на постачанні Україні саме сучасної артилерії.

До паритету з Росією ми поки не дійшли, але в цьому аспекті партнери неабияк підсилили нашу обороноздатність. Якщо говорити лише про калібр стандарту НАТО в 155 міліметрів, нам передали таке озброєння:

САУ KRAB (Польща);

гаубиці M777 (США, Австралія, Канада);

гаубиці FH70 (Італія);

САУ Panzerhaubitze 2000 (Німеччина, Нідерланди);

САУ CAESAR (Франція, Данія);

САУ M109 (Норвегія);

САУ Zuzana 2 (Словаччина, Данія, Німеччина, Норвегія).

Загалом рахунок переданих нам західних зразків артилерії вже пішов на сотні. І цей процес досі триває. Яскравий приклад – Данія, яка передала нам усі свої самохідні артилерійські установки CAESAR.

Також вирішила передати Україні всі свої 155-міліметрові гаубиці й Естонія. Крім того, партнери надають нам і радянську артилерію зі своїх запасів. Найбільше – ще на початку повномасштабного вторгнення.